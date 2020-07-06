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Врач-диетолог Инна Кононенко предрекла резко сбросившему 100 килограммов Максиму Фадееву проблемы со здоровьем. Слова эксперта передает "Московский комсомолец".

«Думаю, что с ним работала целая группа специалистов. Если бы проблема лишнего веса так просто решалась — выпиванием нескольких стаканов воды — у людей не возникало бы проблем с лишней массой тела»,

— заверила Кононенко.

@sobolewa_swetlana

Вдобавок к этому диетолог предположила, что Фадеев совместил диету с операцией по липосакции или по уменьшению желудка. Эксперт усомнилась в качестве похудания звезды:

«Масса тела — это только верхушка айсберга из того, что мы видим у людей с нарушением обмена веществ. Соли мочевой кислоты могут откладываться в почках, в суставах, приводить к воспалению подагры. Примерно 30 процентов людей, которые обращаются ко мне за консультацией, имеют эти проблемы. Многие находятся в состоянии преддиабета, у них нарушается водный обмен, увеличивается масса тела. В крови повышается содержание триглицеридов — липидов, в виде которых организм запасает лишние калории. […]. «У Фадеева очень сильно похудели ноги, что говорит о резком снижении мышечной массы. Он обязательно столкнется со многими проблемами».

Не так давно продюсер утверждал, что похудел, выпивая утром, днем и вечеом 600 миллилитров горячей воды.