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Врач рассказала, кому не стоит есть дыню 

Стелла Шмель 1 час назад
Врач рассказала, кому лучше не стоит употреблять в пищу дыню. Диетолог Елена Соломатина назвала несколько категорий людей, которым не следует этого делать. Ее слова приводит издание "Вечерняя Москва".
Как считает эксперт, дыню лучше не давать детям младше двух лет, так как этот продукт может вызвать расстройство желудка. Кроме того, ее не следует употреблять людям с болезнями ЖКТ и сахарным диабетом.
Опасность несут в себе и плоды с высоким содержанием нитратов. Так, дыни с большим количеством нитратов могут быть опасны для пожилых, для людей с хроническими заболеваниями и маленьких детей, а также их стоит избегать беременным женщинам и кормящим матерям.
Как рассказала диетолог, нитраты в организме человека превращаются в нитриты. Они блокируют гемоглобин, таким образом ткани перестают дышать, а обмен веществ нарушается.
Ранее "Рамблер" писал о том, какие куриные яйца опасно есть.
Еда , Видео , Елена Соломатина , Вечерняя Москва
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