Врач назвал опасность горячей пищи 

Стало известно, чем может быть опасна горячая пища. О тонкостях питания рассказал врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов в эфире радио Sputnik. Он поведал, что на самом деле человек не был изначально приспособлен к горячей пище, но организм смог к ней адаптироваться. И вопреки распространенному мнению о том, что чем еда горячее, тем лучше, оптимальная температура еды — комнатная.

По убеждению специалиста, опасность горячей еды заключается в том, что она может довести человека до язвы желудка. Проконтролировать температуру довольно просто: если на этапе жевания во рту уже стало очень горячо, то проглатывать такую еду как можно скорее не стоит, а лучше остудить пищу.