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Выяснилось, чем может быть опасно картофельное пюре 

Стелла Шмель 4 часа назад
Выяснилось, чем может быть опасно картофельное пюре
Фото: depositphotos.com
Стало известно, чем может навредить совершенно повседневное блюдо — картофельное пюре. Группа зарубежных ученых провела исследование и выяснила, что употребление в пищу пюре из картошки может принести организму вред. Об этом сообщает издание "Аргументы недели".
Как стало известно, картофельное пюре повреждает сосуды и может спровоцировать инсульт в случае, если при его приготовлении используются молочные продукты — сливки или молоко. По мнению специалистов, этот ингредиент может образовать в сосудах холестериновые бляшки.
Ранее "Рамблер" писал, что врач назвал опасность горячей пищи.
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