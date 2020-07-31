"Сметана — это кисломолочный продукт. Все кисломолочные продукты полезны априори за счет того, что в них есть пробиотики, которые помогают переваривать продукты. Плюс к этому, сметана является источником белков и витаминов…Диетологи не любят сметану за содержание жира и именно насыщенного жира", — сказала врач.
"Если мы возьмем исходные продукты, то они очень ценные и очень полезные. Недостаток майонеза — это высочайшая калорийность. Употребляя салат с майонезом, мы употребляем очень много калорий, но вместе с этими мы получаем витамин E, полиненасыщенные жирные кислоты и различные полезные витамины, которые есть в желтке", — рассказала Наталья Денисова.
"Самым идеальным будет чередование. Не надо зацикливаться на одном из этих двух соусов. Если мы делаем салаты, то один день можно заправить сметаной, на следующий майонезом, а на третий день растительным маслом с лимонным соком, а потом еще можно заправить обезжиренным йогуртом для совсем уже диетического салатика".