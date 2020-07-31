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Диетолог рассказала, что лучше — сметана или майонез 

Анастасия Иванова 1 час назад
Диетолог рассказала, что лучше — сметана или майонез
Фото: depositphotos.com
Врач-диетолог и сотрудник "ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи" Наталья Денисова рассказала о пользе и вреде сметаны и майонеза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радио Sputnik.
По словам диетолога, главный плюс сметаны — пробиотики, а минус — насыщенные жиры.

"Сметана — это кисломолочный продукт. Все кисломолочные продукты полезны априори за счет того, что в них есть пробиотики, которые помогают переваривать продукты. Плюс к этому, сметана является источником белков и витаминов…Диетологи не любят сметану за содержание жира и именно насыщенного жира", — сказала врач.

Майонез приготовлен на основе растительного масла с добавлением яичного желтка, горчицы, уксуса, соли и других ингредиентов.

"Если мы возьмем исходные продукты, то они очень ценные и очень полезные. Недостаток майонеза — это высочайшая калорийность. Употребляя салат с майонезом, мы употребляем очень много калорий, но вместе с этими мы получаем витамин E, полиненасыщенные жирные кислоты и различные полезные витамины, которые есть в желтке", — рассказала Наталья Денисова.

По мнению диетолога, нельзя считать майонез и сметану исключительно вредными или исключительно полезными продуктами. Главное — то, как часто человек их употребляет. Один-два раза в неделю можно есть их без вреда для здоровья.

"Самым идеальным будет чередование. Не надо зацикливаться на одном из этих двух соусов. Если мы делаем салаты, то один день можно заправить сметаной, на следующий майонезом, а на третий день растительным маслом с лимонным соком, а потом еще можно заправить обезжиренным йогуртом для совсем уже диетического салатика".

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