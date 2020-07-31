"Самым идеальным будет чередование. Не надо зацикливаться на одном из этих двух соусов. Если мы делаем салаты, то один день можно заправить сметаной, на следующий майонезом, а на третий день растительным маслом с лимонным соком, а потом еще можно заправить обезжиренным йогуртом для совсем уже диетического салатика".