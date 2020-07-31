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Выяснилось, какой продукт необходимо есть каждый день 

Анастасия Иванова 1 час назад
Выяснили, какой продукт нужно есть каждый день
Фото: depositphotos.com
Анастасия Шагарова, врач-нутрициолог и кинезиолог, рассказала, какой продукт необходимо есть каждый день. Об этом сообщают «Дни.ру».
По словам эксперта, в свое меню нужно добавлять продукты, которые обеспечивают норму белка и жиров в организме. Анастасия Шагарова также считает, что без регулярного потребления мяса, морепродуктов и рыбы невозможно поддерживать организм здоровым.
Врач-нутрициолог отметила, что есть продукт нужно в первой половине дня, так как мясо переваривается в течение шести часов. Также, чтобы избежать гнилостных отложений, в качестве гарнира необходимо добавлять овощи.
Ранее «Рамблер» писал о том, что лучше — сметана или майонез.
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