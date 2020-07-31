Выяснили, какой продукт нужно есть каждый день

Анастасия Шагарова, врач-нутрициолог и кинезиолог, рассказала, какой продукт необходимо есть каждый день. Об этом сообщают «Дни.ру».

По словам эксперта, в свое меню нужно добавлять продукты, которые обеспечивают норму белка и жиров в организме. Анастасия Шагарова также считает, что без регулярного потребления мяса, морепродуктов и рыбы невозможно поддерживать организм здоровым.

Врач-нутрициолог отметила, что есть продукт нужно в первой половине дня, так как мясо переваривается в течение шести часов. Также, чтобы избежать гнилостных отложений, в качестве гарнира необходимо добавлять овощи.