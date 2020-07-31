Названа опасность персиков и абрикосов

Врач-диетолог Инна Кононенко назвала количество персиков и абрикосов, которые можно съесть в течение дня. Об этом сообщает «Росбалт».

Калорийность этих фруктов составляет около 45 килокалорий на 100 граммов. Поэтому специалист объяснила, что суточная порция не должна превышать 200-300 граммов. Поскольку переедание может привести к набору избыточного веса.

Врач-диетолог также отметила, что абрикосы и персики не стоит есть больным сахарным диабетом, людям с повышенной кислотностью желудка или с избыточным весом. Плоды также представляют опасность для людей с обострением желудочно-кишечных инфекций, панкреатитом и гастритом.