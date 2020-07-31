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Назвали опасность персиков и абрикосов для людей 

Анастасия Иванова 55 минут назад
Названа опасность персиков и абрикосов
Фото: depositphotos.com
Врач-диетолог Инна Кононенко назвала количество персиков и абрикосов, которые можно съесть в течение дня. Об этом сообщает «Росбалт».
Калорийность этих фруктов составляет около 45 килокалорий на 100 граммов. Поэтому специалист объяснила, что суточная порция не должна превышать 200-300 граммов. Поскольку переедание может привести к набору избыточного веса.
Врач-диетолог также отметила, что абрикосы и персики не стоит есть больным сахарным диабетом, людям с повышенной кислотностью желудка или с избыточным весом. Плоды также представляют опасность для людей с обострением желудочно-кишечных инфекций, панкреатитом и гастритом.
Ранее «Рамблер» писал, какой продукт необходимо есть каждый день.
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