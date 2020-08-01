Врач-диетолог Елена Чигия рассказала, что полезнее — мясо или рыба. Об этом она заявила в интервью радио Sputnik.

По словам эксперта, организму человека необходимы оба продукта. Однако у каждого из них есть свои особенности.

Рыба положительно влияет на работу сердца, снижает уровень холестерина, улучшает общее самочувствие и препятствует возникновению рака.

«Больше всего Омеги-3 в жирных рыбах, таких как лосось, скумбрия, сельдь и сардины. Рыбу можно есть несколько раз в неделю. Главное, не переборщить с жиром, так как рыбий жир, несмотря на всю его пользу, ничуть не менее калориен, чем любой другой — 9 ккал на 1 грамм жира», — рассказала диетолог.

В мясе тоже содержится Омега-3, однако ему трудно сравниться с рыбой. Белок есть в обоих продуктах.

«Мясо молодых животных и старых отличается. В мясе молодых животных меньше холестерина, поэтому если у человека его уровень повышен, то лучше есть мясо бычков или молодых свиней. Но здесь опять есть одно "но". В мясе молодых животных много пуринов», — поделилась медик.

Она рассказала, что из пуринов образуется мочевая кислота.

«При накоплении в организме нарушается их выведение, в результате чего самочувствие человека ухудшается. Они могут откладываться на суставах, и тогда может начаться подагра».

Есть мясо, по мнению диетолога, стоит не чаще 1-2 раз в неделю. Лучше чередовать его с рыбой.