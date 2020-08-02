Названы самые популярные продукты в магазинах РФ

РБК со ссылкой на аналитическое подразделение «ЧекСкан Research» назвали самые популярные продукты за семь месяцев 2020 года. В исследованиях использовали данные супермаркетов «Пятерочка» и «Магнит» . Чаще всего россияне покупали картофель, сахарный песок и бананы. Однако в некоторых регионах встречались исключения.

Например, в Северо-Западном федеральном округе лидером продаж оказался нарезной батон, а в Северо-Кавказском — майонез.

В десятку самых востребованных товаров вошли также макароны, мясные консервы, молоко, туалетная бумага, мыло, влажные салфетки.

Средний чек достиг своего максимума в апреле — 550 рублей («Магнит») и 576 рублей («Пятерочка»). Сейчас он опустился до уровня 500 рублей в день.