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Названы самые популярные продукты в российских магазинах 

Полина Алферова 4 часа назад
Названы самые популярные продукты в магазинах РФ
Фото: Pixabay
РБК со ссылкой на аналитическое подразделение «ЧекСкан Research» назвали самые популярные продукты за семь месяцев 2020 года. В исследованиях использовали данные супермаркетов «Пятерочка» и «Магнит». Чаще всего россияне покупали картофель, сахарный песок и бананы. Однако в некоторых регионах встречались исключения.
Например, в Северо-Западном федеральном округе лидером продаж оказался нарезной батон, а в Северо-Кавказском — майонез.
В десятку самых востребованных товаров вошли также макароны, мясные консервы, молоко, туалетная бумага, мыло, влажные салфетки.
Средний чек достиг своего максимума в апреле — 550 рублей («Магнит») и 576 рублей («Пятерочка»). Сейчас он опустился до уровня 500 рублей в день.
А вот в марте лидером продаж стала гречка. Кроме того, из-за режима самоизоляции повышенный спрос возник и на другие продукты длительного хранения — рис и пельмени.
Ранее «Рамблер» писал о том, что полезнее — мясо или рыба.
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Еда , "Магнит" , РБК
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