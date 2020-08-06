Врач объяснил, зачем есть гречку 

Кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев рассказал, почему нужно есть гречку. Он привел результаты исследования, которое провели ученые из Сибирского федерального университета.

Оказалось, что гречка повышает уровень белка сиртуина SIRT1. Он защищает клетки организма от повреждений.

Как рассказал медик, при появлении угроз сиртуины перемещаются туда, где необходима помощь в починке ДНК. Чем старше человек, тем больше повреждений в клетке. В основном, это связано с увеличением количества свободных радикалов.

Эксперт отметил, что гречка — отличный продукт не только для похудения, но и для продления жизни.

Еще уровень белка SIRT1 повышают петрушка, лук, укроп, капуста, каперсы, финики, черника, перец чили, горький шоколад с высоким содержание какао, грецкие орехи, а также куркума, соя и оливковое масло первого отжима. Из напитков такой способностью обладают кофе, красное вино и чай матча.