Какие неприятные тайны скрывает покупной томатный сок 

Смотрите ролик и узнайте, что в супермаркетах продают под видом соков. Соки — продукт очень популярный, они освежают и вполне могут заменить перекус. Правда, производители иной раз раз лукавят и не выносят на этикетку все ингредиенты, которые добавляют в напиток. Так, почти во всех магазинных соках есть сахар, порой до нескольких ложек на стакан, и другие составляющие, которые сложно назвать полезными. Как же выбрать сок в магазине? Ответ даёт видео.