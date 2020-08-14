Стало известно, кому нельзя есть мед

Врач-диетолог, эксперт Национальной ассоциации диетологов-нутрициологов Дарья Русакова рассказала, как и в каких количествах можно есть мед. Также в эфире телеканала "Москва 24" специалист отметила, кому он строго противопоказан.

По словам врача, в меде много углеводов, а по биохимическому индексу он равен сахару. Так как в современном мире многие стараются ограничить потребление сахара, мед нужно есть очень осторожно. Поэтому чтобы успеть избавиться от полученных углеводов, мед нужно есть в первой половине дня и не более одной-двух ложек.

Также Русакова отметила, что этот продукт не настолько богат полезными веществами, чтобы его есть в неограниченных количествах. Это, в свою очередь, вызовет переизбыток простых углеводов, что может привести к развитию сахарного диабета и ожирению.

«Чтобы получить максимум от этих полезных веществ, которые находятся там в мизерном количестве, надо съесть очень много меда»,

— отметила диетолог.

Врач заявила, что диабетикам вообще лучше отказаться от меда. Им он категорически противопоказан из-за риска скачков уровня глюкозы в крови.