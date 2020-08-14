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Эксперт рассказала, кому нельзя есть помидоры 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Эксперт рассказала, кому нельзя есть помидоры
Фото: depositphotos.com
Диетолог из Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова заявила, что существует группа людей, которым не стоит есть помидоры. Об этом сообщает РИА Новости.
В томатах содержится большое количество органических кислот. Именно поэтому их не рекомендуется потреблять людям, страдающим от гастрита и язвенных заболеваний.
Также плод стимулирует в организме выброс гистамина — медиатора, запускающего процесс аллергии. Соответственно, помидоры категорически противопоказаны аллергикам.
Кроме того, доктор не рекомендует есть томатные соусы из магазинов. Из-за входящих в их состав усилителей вкуса, сахара и острых специй могут появиться раздражение или отеки, особенно у людей с проблемами с желудком.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что стало известно, кому нельзя есть мед.
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