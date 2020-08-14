Эксперт рассказала, кому нельзя есть помидоры 

Диетолог из Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова заявила, что существует группа людей, которым не стоит есть помидоры. Об этом сообщает РИА Новости.

В томатах содержится большое количество органических кислот. Именно поэтому их не рекомендуется потреблять людям, страдающим от гастрита и язвенных заболеваний.

Также плод стимулирует в организме выброс гистамина — медиатора, запускающего процесс аллергии. Соответственно, помидоры категорически противопоказаны аллергикам.

Кроме того, доктор не рекомендует есть томатные соусы из магазинов. Из-за входящих в их состав усилителей вкуса, сахара и острых специй могут появиться раздражение или отеки, особенно у людей с проблемами с желудком.