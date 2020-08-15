Раскрыт способ быстро избавиться от запаха чеснока

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Автор китайского портала Sina поделился эффективными способами избавиться от неприятного запаха во рту после чеснока.

Он написал, что постоянно чистить зубы после трапезы — слишком "хлопотливо и неудобно". Однако специфический запах чеснока может помешать общению с другими людьми.

"Запах чеснока действительно неприятный, некоторые люди, учуяв его, чувствуют тошноту, и им трудно его терпеть", — написал блогер.

Он предложил есть после еды с чесноком яблоки. В них содержится много оксикислот, которые нейтрализуют неприятный аромат.

"Таким образом можно не только устранить запах, но и восполнить витамины, что выгодно во всех отношениях", — отметил автор материала.

Кроме того, он посоветовал для устранения чесночного запаха съесть что-нибудь пресное. Например, пожевать сухие чайные листья.