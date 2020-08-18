Врачи раскрыли опасность яблок

Врачи рассказали, для кого употребление яблок может быть небезопасным. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на врача-эндокринолога, кандидата медицинских наук Залину Гусову.

Медик отметила, что среднее яблоко можно приравнять к куску хлеба из-за калорий и сахарозы.

"Яблоки — это достаточно калорийные продукты, поскольку в них содержится фруктоза, которая, проходя оборот через печень, превращается в сахарозу. Так что избыточное потребление яблок нежелательно для людей с сахарным диабетом и с ожирением", — рассказала эндокринолог.

Нутрициолог и диетолог Алексей Калинчев отметил, что у яблок высокий гликхмический индекс — это еще одна причина, по которой их не стоит употреблять.