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Сябитова назвала проверенный способ женить мужчину 

Елизавета Назарова 3 часа назад
HfВедущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова рассказала, как женить на себе мужчину. Об этом она рассказала в своем Instagram.
Телеведущая рассказала, что самый проверенный способ — стать для мужчины незаменимой и показать, как он необходим. Она пояснила, что есть несколько способов стать незаменимой для мужчины. По словам телесвахи, можно вдохновлять мужчину или рассказывать о нем только хорошее. Однако, как рассказала Сабитова, есть научные достижения, которыми можно воспользоваться для того, чтобы мужчина женился.
Например, можно использовать рефлекс на ассоциации с запахом. Телеведущая предложила пшикать парфюм женщины на подушку или ночную сорочку, если ее нет рядом.

"Принцип напоминает опыты русского учёного Павлова с собаки. Речь идёт о персональном парфюме, который вы используете, то, что мужчина почувствует, когда вас не будет рядом"

Сябитова призвала использовать поощрения, когда вторая половина делает хорошие поступки.

"Сделайте что-то приятное, например массаж, обнимите и поцелуйте его, постоянно совершайте хорошие поступки и повторяйте, чтобы вошло в привычку"

Третьим способом для привлечения мужчины Сябитова назвала бурную реакцию. Например, на подарки. Она предложила девушкам очень эмоционально реагировать, когда человек делает для них приятное. Так, он запомнит эту эмоциональную привязку и повторит поступок.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Макаревич впервые показал молодую жену.
Женский форум 6
Любовь , Видео , Роза Сябитова
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