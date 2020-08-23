Названы продукты для укрепления иммунитета осенью

Стало известно, какие продукты лучше употреблять в пищу, чтобы укрепить иммунитет организма в осеннее время года. Член Национального общества нутрициологов и диетологов Анна Белоусова рассказала, что сезонные ягоды — брусника, клюква и черника — прекрасно подойдут для этих целей. Об этом она сообщила в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Кроме того, стоит собрать молодые побеги елок. Их нужно сорвать аккуратно, чтобы не нанести вред дереву, и подсушить. Затем можно заваривать с ними чай. По словам специалиста, это прекрасный источник витамина C и природных антибиотиков.

Также диетолог считает, что необходимо сделать запасы чеснока — это универсальный антибиотик и противовирусное средство. Как альтернативу она советует измельчить в блендере томаты и чеснок, затем разлить эту смесь в банки и хранить в холодильнике.

Диетолог отметила, что не стоит ждать от варенья из ягод серьезной помощи в укреплении иммунитета, потому что добавление сахара сокращает содержание витаминов на 40%, варка — на 60-80%.