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Стало известно о вреде популярного напитка 

Анастасия Иванова 5 часов назад
Стало известно о вреде популярного напитка
Фото: depositphotos.com
Врач Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова заявила о вреде кофейного напитка «Раф». Ее слова приводит интернет-газета «Ридус».
«Раф» состоит из эспрессо, сливок, молока и зачастую сиропов. По словам доктора, этот напиток является высококалорийным. Но несмотря на это, он не может заменить полноценный прием пищи, так как не содержит необходимого количества витаминов и минералов. Поэтому «Раф» стоит пить только тем людям, которые нацелены на набор веса.
Также Круглова отметила, что скептически относится к растительному молоку — овсяному, ореховому и соевому. По ее словам, коровье молоко более полноценно в плане аминокислот.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что диетологи назвали полезные жирные продукты.
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