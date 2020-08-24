Стало известно о вреде популярного напитка 

Врач Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова заявила о вреде кофейного напитка «Раф». Ее слова приводит интернет-газета «Ридус».

«Раф» состоит из эспрессо, сливок, молока и зачастую сиропов. По словам доктора, этот напиток является высококалорийным. Но несмотря на это, он не может заменить полноценный прием пищи, так как не содержит необходимого количества витаминов и минералов. Поэтому «Раф» стоит пить только тем людям, которые нацелены на набор веса.

Также Круглова отметила, что скептически относится к растительному молоку — овсяному, ореховому и соевому. По ее словам, коровье молоко более полноценно в плане аминокислот.