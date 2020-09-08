Раскрыт секрет приготовления идеальных макарон 

Знаменитый шеф-повар Гордон Рамзи раскрыл секрет приготовления пасты "аль денте". Видео опубликовано на YouTube-канале Cooking basics with Gordon Ramsay.

Для начала Гордон Рамзи посоветовал взять вместительную кастрюлю для варки, чтобы макароны приготовились равномерно. Воду нужно посолить, добавить туда оливковое масло, и довести до кипения. Всыпать макароны нужно, когда начнется бурление. Шеф-повар порекомендовал сначала опустить в воду один конец спагетти, а после того, как он размякнет, — второй.

Степень готовности макарон можно определить пальцами:

«"Аль денте". Не твердая, не сильно твердая, а просто приятная и слегка плотная внутри. И точно не хрустящая», — рассказал Гордон Рамзи.

После варки он сливает воду через дуршлаг, добавляет в пасту соль, перец и столовую ложку оливкового масла, а потом перемешивает.