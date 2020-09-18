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Россиянам объяснили, как правильно покупать молоко 

Елена Красовская 4 часа назад
Ролик рассказывает, как выбрать молоко. Этот продукт традиционно присутствует в рационе россиян, и не напрасно. Всего один стакан молока даёт человеку четверть дневной нормы кальция, отвечающего за прочность костей. Кроме того, в молоке содержится витамин Д и аминокислоты, поэтому оно особенно рекомендуется детям. Правда, всё это относится к молоку качественно, а такое в супермаркетах попадается не всегда. Смотрите видео и узнайте, как не унести из магазина подделку.
Ранее «Рамблер» рассказывал, почему нельзя есть сырую картошку.
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