Россиянам объяснили, как правильно покупать молоко 

Ролик рассказывает, как выбрать молоко. Этот продукт традиционно присутствует в рационе россиян, и не напрасно. Всего один стакан молока даёт человеку четверть дневной нормы кальция, отвечающего за прочность костей. Кроме того, в молоке содержится витамин Д и аминокислоты, поэтому оно особенно рекомендуется детям. Правда, всё это относится к молоку качественно, а такое в супермаркетах попадается не всегда. Смотрите видео и узнайте, как не унести из магазина подделку.