Перечислены полезные продукты, мешающие похудеть

Диетолог Роса Мария Эспиноза назвала продукты, которые считаются полезными, но мешают сбросить вес. Об этом сообщает издание Clarin.

Эксперт рассказала, что покупатели в продуктовых магазинах часто смотрят на изображения худых женщин, например, на упаковке с хлопьями для завтрака. Однако, большинство хлопьев и злаковых батончиков содержат много сахара и не имеют в составе клетчатки.

Эспиноза порекомендовала избегать магазинную томатную пасту и предложила делать ее дома, так как производители добавляют много сахара в соусы. Она также посоветовала исключить смузи, которые тоже считают полезными. На самом деле употребление более пяти порций в неделю может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям.