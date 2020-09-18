Перечислены полезные продукты, мешающие похудеть

Диетолог Роса Мария Эспиноза назвала продукты, которые считаются полезными, но мешают сбросить вес. Об этом сообщает издание Clarin.
Эксперт рассказала, что покупатели в продуктовых магазинах часто смотрят на изображения худых женщин, например, на упаковке с хлопьями для завтрака. Однако, большинство хлопьев и злаковых батончиков содержат много сахара и не имеют в составе клетчатки.
Эспиноза порекомендовала избегать магазинную томатную пасту и предложила делать ее дома, так как производители добавляют много сахара в соусы. Она также посоветовала исключить смузи, которые тоже считают полезными. На самом деле употребление более пяти порций в неделю может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям.
Тренер и эксперт по питанию Сюзана Леон отметила, что сухофрукты на самом деле не так полезны, как думают многие — в них очень много сахара. Она посоветовала сократить их употребление и заменить на обычные фрукты. Леон также отметила, что стоит следить за количеством бальзамического уксуса и соевого соуса в блюдах.
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