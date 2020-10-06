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Названы продукты, которые нельзя есть на завтрак 

Елена Красовская 17 минут назад
Смотрите видео и узнайте, какие продукты врачи и диетологи не рекомендуют есть во время завтрака. Как ни удивительно, но в этот список входят продукты, которые у многих постоянно присутствуют на столе во время первого приёма пищи. Так, не стоит завтракать только фруктами, поскольку они раздражают пищеварительную систему, печенье и выпечка — тоже не лучший вариант для завтрака, потому что они сильно нагружают поджелудочную железу. Ролик расскажет, что ещё лучше не есть во время завтрака.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что китаец изобрел новый способ варки яиц.
Еда , Видео , Здоровье
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