Названы продукты, которые нельзя есть на завтрак 

Смотрите видео и узнайте, какие продукты врачи и диетологи не рекомендуют есть во время завтрака. Как ни удивительно, но в этот список входят продукты, которые у многих постоянно присутствуют на столе во время первого приёма пищи. Так, не стоит завтракать только фруктами, поскольку они раздражают пищеварительную систему, печенье и выпечка — тоже не лучший вариант для завтрака, потому что они сильно нагружают поджелудочную железу. Ролик расскажет, что ещё лучше не есть во время завтрака.