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Малышева перечислила «убийственную» еду 

Анастасия Иванова 7 часов назад
Малышева перечислила «убийственную» еду
Фото: РИА Новости
Елена Малышева, телеведущая и доктор медицинских наук, в программе «Жить здорово» на Первом канале назвала «убийственную» для человека еду. Выпуск опубликован на YouTube-канале.
В список «убийственных» продуктов вошли петрушка, шпинат и базилик. Малышева подчеркнула, что эти продукты опасны для всех, кому назначены антикоагулянты — препараты, разжижающие кровь.
Соведущий Малышевой Андрей Продеус добавил, что рекомендации также касаются тех, кто находится в группе риска по тромбозу: людей в возрасте; тех, кто страдает варикозом; тех, кто ведет сидячий или малоподвижный образ жизни; а также людей с заболеваниями сердца и сосудов.
Телеведущая еще назвала несколько продуктов, которые снижают риск образования тромбов: киви, миндаль и куркума.
Ранее «Рамблер» писал о пяти продуктах, которые вызывают целлюлит.
Еда , Елена Малышева
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