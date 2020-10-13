Малышева перечислила «убийственную» еду 

Елена Малышева , телеведущая и доктор медицинских наук, в программе «Жить здорово» на Первом канале назвала «убийственную» для человека еду. Выпуск опубликован на YouTube-канале.

В список «убийственных» продуктов вошли петрушка, шпинат и базилик. Малышева подчеркнула, что эти продукты опасны для всех, кому назначены антикоагулянты — препараты, разжижающие кровь.

Соведущий Малышевой Андрей Продеус добавил, что рекомендации также касаются тех, кто находится в группе риска по тромбозу: людей в возрасте; тех, кто страдает варикозом; тех, кто ведет сидячий или малоподвижный образ жизни; а также людей с заболеваниями сердца и сосудов.

Телеведущая еще назвала несколько продуктов, которые снижают риск образования тромбов: киви, миндаль и куркума.