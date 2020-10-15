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В российской колбасе найден вирус африканской чумы 

Анастасия Иванова 2 часа назад
В российской колбасе найден вирус африканской чумы
Фото: РИА Новости
В колбасе, произведенной мясокомбинатом в Воронежской области, найден ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает «Интерфакс».
Сообщается, что продукция хранилась в холодильнике на одном из складов Великого Новгорода. Известно, что примерно 14 килограмм колбасы с вирусом уже уничтожено.
В Новгородском областном комитете ветеринарии рассказали, что геном вируса безопасен для людей, однако смертелен для свиней и кабанов.
На инфицированном объекте установлен карантин до 22 октября, там проходят мероприятия по ликвидации АЧС. На данный момент территория запрещена для посещения и разгрузки любой животноводческой продукции.
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