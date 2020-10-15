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Названы главные ошибки при консервировании 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Названы главные ошибки при консервировании
Фото: depositphotos.com
Кулинарный блогер Анна Кириллова рассказала, как правильно готовить консервы, чтобы не испортить вкус. Своим опытом она поделилась в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Блогер рассказала, что очень часто рецепт предполагает слишком большое количества масла или уксуса, из-за чего сильно перебивается вкус овощей. Поэтому Кириллова посоветовала слушателям измерять пропорции в рецепте под свой вкус.
Также девушка рассказала о важном моменте, о котором не стоит забывать перед консервированием:

«Золотое правило консервирования — тщательно все вымойте. Без фанатизма, но просто вымойте свои продукты, и банки, и крышки. Тогда все получится».

При этом она добавила, что не стоит пользоваться средством для мытья посуды.
Ранее «Рамблер» писал о том, какое масло полезнее: оливковое или подсолнечное.
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Еда , Анна Кириллова , Радиостанция "Говорит Москва"
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