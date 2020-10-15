Названы главные ошибки при консервировании 

Кулинарный блогер Анна Кириллова рассказала, как правильно готовить консервы, чтобы не испортить вкус. Своим опытом она поделилась в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Блогер рассказала, что очень часто рецепт предполагает слишком большое количества масла или уксуса, из-за чего сильно перебивается вкус овощей. Поэтому Кириллова посоветовала слушателям измерять пропорции в рецепте под свой вкус.
Также девушка рассказала о важном моменте, о котором не стоит забывать перед консервированием:
«Золотое правило консервирования — тщательно все вымойте. Без фанатизма, но просто вымойте свои продукты, и банки, и крышки. Тогда все получится».
При этом она добавила, что не стоит пользоваться средством для мытья посуды.
Ранее «Рамблер» писал о том, какое масло полезнее: оливковое или подсолнечное.