Названы главные ошибки при консервировании 

Кулинарный блогер Анна Кириллова рассказала, как правильно готовить консервы, чтобы не испортить вкус. Своим опытом она поделилась в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Блогер рассказала, что очень часто рецепт предполагает слишком большое количества масла или уксуса, из-за чего сильно перебивается вкус овощей. Поэтому Кириллова посоветовала слушателям измерять пропорции в рецепте под свой вкус.

Также девушка рассказала о важном моменте, о котором не стоит забывать перед консервированием:

«Золотое правило консервирования — тщательно все вымойте. Без фанатизма, но просто вымойте свои продукты, и банки, и крышки. Тогда все получится».

При этом она добавила, что не стоит пользоваться средством для мытья посуды.