Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
ФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоБеременность

Диетолог раскрыла вред компотов

Анастасия Иванова
1 час назад
Эндокринолог-диетолог Эльвира Федорова рассказала о вреде компотов и предложила полезную альтернативу этому напитку. Об этом сообщает «Росбалт».
Врач заявила, что в компотах содержится слишком много сахара, что вредно для здоровья. Поэтому вместо этого напитка Федорова советует готовить взвар — напиток, получаемый с помощью доведения до кипения или кипячения воды с фруктами или ягодами, но без сахара.
Эксперт утверждает, что он очень полезен, поскольку содержит минералы и устойчивые к нагреванию и высушиванию витамины. И так как в нем не содержится сахара, он утоляет жажду и не вызывает чувство голода через некоторое время после употребления.
При приготовлении взвара диетолог рекомендует использовать свежие и сушеные некислые плоды.
Ранее «Рамблер» писал о том, что такое «мусорная» еда и чем она опасна.
Еда,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители