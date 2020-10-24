Китайская газета Science and Technology Daily опровергла самые известные домыслы о молоке. Вопреки распространенному мнению, молоко можно и даже нужно пить на пустой желудок. Жиры и лактоза насыщают организм, а сывороточный белок защищает от воспаления слизистую оболочку и действует как антибактериальное средство.

Молоко на голодный желудок вредно лишь для людей с непереносимостью лактозы. У них этот продукт действительно может спровоцировать вздутие, диарею и общее ухудшение самочувствия.

Также с помощью молока невозможно отбелить кожу, несмотря на популярное заблуждение. Молекулы белка слишком велики, чтобы впитываться кожей. Но молочная маска — хорошее средство для увлажнения и охлаждения кожи. Кроме того, молоко сужает капилляры после интенсивного загара.