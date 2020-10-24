Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
ФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоБеременность

В Китае развенчали популярные мифы о молоке

Полина Алферова
2 часа назад
Китайская газета Science and Technology Daily опровергла самые известные домыслы о молоке. Вопреки распространенному мнению, молоко можно и даже нужно пить на пустой желудок. Жиры и лактоза насыщают организм, а сывороточный белок защищает от воспаления слизистую оболочку и действует как антибактериальное средство.
Молоко на голодный желудок вредно лишь для людей с непереносимостью лактозы. У них этот продукт действительно может спровоцировать вздутие, диарею и общее ухудшение самочувствия.
Также с помощью молока невозможно отбелить кожу, несмотря на популярное заблуждение. Молекулы белка слишком велики, чтобы впитываться кожей. Но молочная маска — хорошее средство для увлажнения и охлаждения кожи. Кроме того, молоко сужает капилляры после интенсивного загара.
Кипячение не ухудшает полезные свойства молока. А пастеризованное или ультрапастеризированное молоко и не требует экстремального кипячения, его достаточно просто подогреть.
Ранее «Рамблер» писал, что названы лучшие макароны.
Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители