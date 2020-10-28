Названы продукты, которые отодвигают старение 

Смотрите ролик и узнайте, какие продукты непременно надо включить в рацион, если вы хотите отдалить старение. За молодость и упругость кожи отвечает коллаген, белок, поддерживающий тонус. Увы, после 25 лет кожа начинает активно терять коллаген, так что у многих уже в это время образуются морщины. Чтобы увеличить количество коллагена в организме, нужно есть продукты, где он содержится. Видео раскроет, какую еду стоит полюбить.