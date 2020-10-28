Ещё
Далее:
Читайте также:
25 лучших российских фильмов
25 лучших российских фильмов Знаковое кино ⟶
Беременность

Названы продукты, которые отодвигают старение 

Елена Красовская 49 минут назад
Смотрите ролик и узнайте, какие продукты непременно надо включить в рацион, если вы хотите отдалить старение. За молодость и упругость кожи отвечает коллаген, белок, поддерживающий тонус. Увы, после 25 лет кожа начинает активно терять коллаген, так что у многих уже в это время образуются морщины. Чтобы увеличить количество коллагена в организме, нужно есть продукты, где он содержится. Видео раскроет, какую еду стоит полюбить.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что Росконтроль назвал лучшие рыбные консервы.
Еда , Видео , Здоровье , Красота
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«В легких 5% какой-то дряни»: отец Агутина о COVID-19
«В легких 5% какой-то дряни»: отец Агутина о COVID-19
Почему иностранцы мечтают о жене из России
Почему иностранцы мечтают о жене из России
Прилучный бросил любовницу и хочет вернуться в семью
Прилучный бросил любовницу и хочет вернуться в семью
Видео
Что будет с телом, если каждый день есть овсянку
08:01
Что будет с телом, если каждый день есть овсянку
Еда
Части тела, которые предательски выдают возраст
04:10
Части тела, которые предательски выдают возраст
Красота
Что будет, если каждый день есть мед
08:25
Что будет, если каждый день есть мед
Еда
Названы продукты, которые отодвигают старение
06:08
Названы продукты, которые отодвигают старение
Еда Здоровье
Куда пропала российская певица с мужским голосом
02:39
Куда пропала российская певица с мужским голосом
Звёзды
Как избавить руки от запаха чеснока и рыбы
02:34
Как избавить руки от запаха чеснока и рыбы
Дом и сад
Что будет, если каждый день есть чеснок
07:14
Что будет, если каждый день есть чеснок
Еда
Почему вновь заговорили об интрижках Магомаева
03:12
Почему вновь заговорили об интрижках Магомаева
Звёзды Любовь
Как избавиться от дурного запаха в холодильнике
02:22
Как избавиться от дурного запаха в холодильнике
Дом и сад
Как быстро и без следов снять старые обои со стены
02:49
Как быстро и без следов снять старые обои со стены
Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение