Названы вызывающие мигрень продукты 

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Врач-невролог Валерий Куваев рассказал, какие факторы провоцируют возникновение мигрени. Об этом он сообщил изданию "Аргументы и факты".

По словам специалиста, часто недомогание может возникнуть в качестве реакции организма на некоторые продукты.

"Главные провокаторы здесь — красные и игристые вина", — рассказал врач.

Кроме того, к продуктам-триггерам относится шоколад. Однако чаще всего, по мнению Валерия Куваева, к мигрени приводит голод.