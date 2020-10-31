Названы вызывающие мигрень продукты 

Врач-невролог Валерий Куваев рассказал, какие факторы провоцируют возникновение мигрени. Об этом он сообщил изданию "Аргументы и факты".
По словам специалиста, часто недомогание может возникнуть в качестве реакции организма на некоторые продукты.
"Главные провокаторы здесь — красные и игристые вина", — рассказал врач.
Кроме того, к продуктам-триггерам относится шоколад. Однако чаще всего, по мнению Валерия Куваева, к мигрени приводит голод.
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