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Беременность

Названы вызывающие мигрень продукты 

Анастасия Иванова 1 час назад
Названы вызывающие мигрень продукты
Фото: depositphotos.com
Врач-невролог Валерий Куваев рассказал, какие факторы провоцируют возникновение мигрени. Об этом он сообщил изданию "Аргументы и факты".
По словам специалиста, часто недомогание может возникнуть в качестве реакции организма на некоторые продукты.

"Главные провокаторы здесь — красные и игристые вина", — рассказал врач.

Кроме того, к продуктам-триггерам относится шоколад. Однако чаще всего, по мнению Валерия Куваева, к мигрени приводит голод.
Ранее "Рамблер" сообщал, что раскрыт секрет идеального жареного картофеля.
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Еда , Аргументы и Факты
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