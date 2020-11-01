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Беременность

Врач назвала главные полезные свойства колбасы 

Елизавета Назарова 8 часов назад
Гастроэнтеролог Инна Мазько рассказала о полезных свойствах колбасы. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
Эксперт отметила, что натуральные колбасы, приготовленные по ГОСТу, могут быть полезны. Они могут быть отличным источником белков в рационе. Кроме того, субпродукты, которые входят в состав колбасы, также богаты витаминами.

"Созданную по ГОСТу колбаса не только вкусная, но и полезная. Колбасы делают из различных сортов мяса и даже кровь, поэтому и их влияние на организм отличается. Кровяная колбаса содержит много железа, которое помогает побороть анемию, оказывает положительное влияние при упадке сил и даже потери крови", — отметила Мазько.

Врач порекомендовала покупать натуральную колбасу из птицы или диетической говядины, так как в ней содержится много белков и мало жиров, поэтому она не вредит сердечно-сосудистой системе и желудку.
По словам врача, многие продукты, содержащиеся в колбасе, не употребляют в чистом виде, но в колбасе они стали доступнее и вкуснее.
Ранее "Рамблер" сообщал, что названы продукты, вызывающие мигрень.
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