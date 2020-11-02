Назван компонент, делающий продукты опасными 

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Специалисты рассказали, какой компонент, содержащийся в продуктах, увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом пишет газета Cumhuriyet.

По словам медиков, опасность представляют трансжиры. Они придают продуктам вкус и увеличивают срок годности. Люди, употребляющие промышленно производные трансжиры с пищей, более подвержены сахарному диабету. Кроме того, у них выше риск получить сердечный приступ или инсульт.

Доктор Онер Оздоган посоветовал с молодого возраста заниматься спортом и избегать трансжиров. Врач Айча Бояджи порекомендовала соблюдать средиземноморскую диету, богатую овощами, фруктами, цельнозерновыми, бобовыми продуктами и оливковым маслом.