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Беременность

Назван компонент, делающий продукты опасными 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Назван компонент, делающий продукты опасными
Фото: depositphotos.com
Специалисты рассказали, какой компонент, содержащийся в продуктах, увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом пишет газета Cumhuriyet.
По словам медиков, опасность представляют трансжиры. Они придают продуктам вкус и увеличивают срок годности. Люди, употребляющие промышленно производные трансжиры с пищей, более подвержены сахарному диабету. Кроме того, у них выше риск получить сердечный приступ или инсульт.
Доктор Онер Оздоган посоветовал с молодого возраста заниматься спортом и избегать трансжиров. Врач Айча Бояджи порекомендовала соблюдать средиземноморскую диету, богатую овощами, фруктами, цельнозерновыми, бобовыми продуктами и оливковым маслом.
Ранее "Рамблер" сообщал, что врач рассказала о пользе колбасы.
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