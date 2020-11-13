Раскрыт главный секрет идеального пюре 

Повара поделились простыми секретами, как сделать привычное блюдо вкуснее. Об этом сообщает британский онлайн-портал Daily Star.

Повара на Reddit активно обсуждали, как улучшить вкус популярного блюда, и сошлись в том, что залогом успеха станет повышение жирности блюда. Для этого стоит класть в него больше сливочного масла или сливок.

Французский шеф-повар Людо Лефевр рекомендовал придерживаться формулы «кило масла на кило картофеля». А другие кулинары напомнили, что существует ряд альтернативных жиров, которые добавят еще и аромата блюду:

«Сливочный сыр — идеальный вариант для пюре. В нем не только много жира, но и хорошая доза пикантной молочной кислинки (а также эмульгаторы и загустители), которая поможет добавить блюду пикантности».

Также все сошлись во мнении, что при приготовлении пюре нужно использовать не миксер а толкушку, чтобы сохранить и даже улучшить его текстуру. Еще шефы посоветовали добавить в блюдо какой-нибудь сладкий овощ, например, вареную морковь, которая придаст приятную сладость.

В конце эксперты дали последний и не менее важный совет — перед варкой картофеля удалить из него лишний крахмал: