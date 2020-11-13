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Раскрыт главный секрет идеального пюре 

Мария Грибова 6 часов назад
Раскрыт главный секрет идеального пюре
Фото: depositphotos.com
Повара поделились простыми секретами, как сделать привычное блюдо вкуснее. Об этом сообщает британский онлайн-портал Daily Star.
Повара на Reddit активно обсуждали, как улучшить вкус популярного блюда, и сошлись в том, что залогом успеха станет повышение жирности блюда. Для этого стоит класть в него больше сливочного масла или сливок.
Французский шеф-повар Людо Лефевр рекомендовал придерживаться формулы «кило масла на кило картофеля». А другие кулинары напомнили, что существует ряд альтернативных жиров, которые добавят еще и аромата блюду:

«Сливочный сыр — идеальный вариант для пюре. В нем не только много жира, но и хорошая доза пикантной молочной кислинки (а также эмульгаторы и загустители), которая поможет добавить блюду пикантности».

Также все сошлись во мнении, что при приготовлении пюре нужно использовать не миксер а толкушку, чтобы сохранить и даже улучшить его текстуру. Еще шефы посоветовали добавить в блюдо какой-нибудь сладкий овощ, например, вареную морковь, которая придаст приятную сладость.
В конце эксперты дали последний и не менее важный совет — перед варкой картофеля удалить из него лишний крахмал:

«Очистите продукт, нарежьте кубиками, залейте холодной водой и дайте постоять. Затем промойте горячей водой и ставьте на огонь».

Ранее «Рамблер» писал о том, что случится с вашим телом, если вы забудете про соль.
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