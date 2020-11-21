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Блюда, которые нужно есть не ножом и вилкой, а руками 

Даня Виттиг 2 часа назад
Пока нас учат есть при помощи ножа и вилки, существует множество блюд, для которых это умение ни к чему. "Рамблер" выяснил, что можно и нужно есть руками. И первыми на ум приходят грузинские хинкали со знакомым хвостиком для держания.
Самое известное блюдо Средней Азии необходимо есть из общей посуды, создавая зачерпывающее движение. Этот способ помогает лучше контролировать температуру еды и не обжигаться.
Бешбармак — это традиционное блюдо кочевников, которое тоже нужно есть руками. Само название блюда с киргизского языка переводится как «пять пальцев». Есть его нужно, захватывая мясо кусочком теста.
В израильской кухне самой популярной намазкой можно назвать хумус из нута, в греческой — мезе из мяса и морепродуктов. Традиционно такие блюда принято есть с помощью питы или снеков, а вилки придется оставить в стороне.
Закуски, которые подают перед основными блюдами, специально готовят такого размера, чтобы человек мог взять их рукой. В Испании такие закуски называют тапас и подают с вином.
Тажин — это марокканское блюдо, которое состоит из тушеных в специальных горшках овощей с мясом. Перед приемом пищи столовые приборы необходимо заменить хлебом, однако один и тот же кусок хлеба дважды использовать нельзя.
Выяснилось, что палестинская яичница на вкус куда насыщеннее и ярче, если есть ее при помощи ароматной лепешки.
Выяснилось, что палестинская яичница с помидорами и другими овощами на вкус куда насыщеннее и ярче, если есть ее при помощи ароматной лепешки.
Это уличное блюдо, которым британская кухня прославилась на весь мир. Рыбу во фритюре с жареной картошкой нужно есть руками, сбрызнув блюдо уксусом. Британцы считают, что есть фиш-энд-чипс руками и кормить остатками чаек — это райское наслаждение.
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