Названа лучшая печень трески

Специалисты Роскачества провели исследование и выяснили, какая печень трески достойна звания лучшей. Эксперты взяли образцы продукции брендов NOrd Piligrim, "Ашан" , "Вкусный консервы", "Ультрамарин", "5 морей", "Акватория", "Беринг" и другие.

Исследование показало, что все консервы прошли первичную проверку и являются безопасными продуктами, так как соответствуют обязательным требованиям технического регламента.

Но было выявлено несколько нарушений. В печени трески от фирмы "Спецзаказ" не выявлено ДНК тресковых, из-за чего специалисты обнулили рейтинг данной продукции. Ее состав не соответствует заявленному.

Продукция фирм "Гостово" и "Спецзаказ" не соответствовала ГОСТу по массовой доле поваренной соли.

А печень трески от "ГОСТ" и "КитБай" имела нехарактерный для продукции цвет.