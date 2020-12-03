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Названа лучшая печень трески

Стелла Шмель
3 часа назад
Специалисты Роскачества провели исследование и выяснили, какая печень трески достойна звания лучшей. Эксперты взяли образцы продукции брендов NOrd Piligrim, "Ашан", "Вкусный консервы", "Ультрамарин", "5 морей", "Акватория", "Беринг" и другие.
Исследование показало, что все консервы прошли первичную проверку и являются безопасными продуктами, так как соответствуют обязательным требованиям технического регламента.
Но было выявлено несколько нарушений. В печени трески от фирмы "Спецзаказ" не выявлено ДНК тресковых, из-за чего специалисты обнулили рейтинг данной продукции. Ее состав не соответствует заявленному.
Продукция фирм "Гостово" и "Спецзаказ" не соответствовала ГОСТу по массовой доле поваренной соли.
А печень трески от "ГОСТ" и "КитБай" имела нехарактерный для продукции цвет.
У экспертов не возникло вопросов к продукции брендов "Ашан", "Вкусные консервы" и Nord Piligrim - они признаны высококачественными.
Еда,Видео,Ашан,
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