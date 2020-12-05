Раскрыта серьезная опасность картофеля 

О вредных веществах, содержащихся в овоще, рассказал пользователь WeChat.

По его словам, во время прорастания картофеля в нем накапливаются алкалоиды, вещества, которые противопоказаны беременным женщинам, т.к. могут вызвать проблемы с развитием плода.

Также корнеплод содержит много калия, а потому чрезмерное употребление продукта представляет серьезную опасность тем, у кого есть проблемы с почками, поскольку этот микроэлемент оказывает на орган большую нагрузку.

Картофель с зелеными пятнами на кожуре содержит повышенное количество соланина, а это вещество может накапливаться в организме и негативно сказываться на здоровье человека.

Также с осторожностью стоит относиться к картофелю людям с повышенным уровнем сахара в крови.