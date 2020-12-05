Названы новогодние продукты, опасные для аллергиков 

Диетолог Елена Соломатина в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала о самых опасных продуктах на новогоднем столе для аллергиков.

Соломатина подчеркнула, что предупреждение касается не только цитрусовых (прежде всего, мандаринов), но и орехов и специй.

«Печенье злаковое — там в составе нет никаких орехов, но рядом, на производстве, делали печенье с орехами. Даже минимальная доза может вызвать аллергию», — уточнила диетолог.

Кроме того, стоит проявить осторожность в выборе икры и морепродуктов, а также рыбы с красным пигментом.