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Названы новогодние продукты, опасные для аллергиков 

Полина Алферова 26 минут назад
Названы новогодние продукты, опасные для аллергиков
Фото: Pixabay
Диетолог Елена Соломатина в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала о самых опасных продуктах на новогоднем столе для аллергиков.
Соломатина подчеркнула, что предупреждение касается не только цитрусовых (прежде всего, мандаринов), но и орехов и специй.

«Печенье злаковое — там в составе нет никаких орехов, но рядом, на производстве, делали печенье с орехами. Даже минимальная доза может вызвать аллергию», — уточнила диетолог.

Кроме того, стоит проявить осторожность в выборе икры и морепродуктов, а также рыбы с красным пигментом.
Напомним, что ранее специалисты Минздрава определили суточную дозу мандаринов — не более четырех штук в день.
Ранее «Рамблер» писал, что раскрыта серьезная опасность картофеля.
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Еда , Елена Соломатина , Минздрав РФ , Радиостанция "Говорит Москва"
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