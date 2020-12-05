Названы новогодние продукты, опасные для аллергиков 

Диетолог Елена Соломатина в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала о самых опасных продуктах на новогоднем столе для аллергиков.
Соломатина подчеркнула, что предупреждение касается не только цитрусовых (прежде всего, мандаринов), но и орехов и специй.
«Печенье злаковое — там в составе нет никаких орехов, но рядом, на производстве, делали печенье с орехами. Даже минимальная доза может вызвать аллергию», — уточнила диетолог.
Кроме того, стоит проявить осторожность в выборе икры и морепродуктов, а также рыбы с красным пигментом.
Напомним, что ранее специалисты Минздрава определили суточную дозу мандаринов — не более четырех штук в день.
Ранее «Рамблер» писал, что раскрыта серьезная опасность картофеля.