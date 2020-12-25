Цена салата оливье в России значительно выросла 

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что цена салата оливье взлетела на 6,8 процента в 2020 году, что выше уровня инфляции. Экономист призналась, что это ее любимое новогоднее блюдо.
Изменение цены рассчитывалось для двух килограммов салата по классическому советскому рецепту. Для него нужны понадобятся:
- 400 граммов маринованных огурцов
- 380 граммов консервированного горошка
- 500 граммов картофеля, 200 граммов моркови
- четыре куриных яйца
- 300 граммов докторской колбасы
- 100 граммов лука
- 200 граммов майонеза. П
По словам Набиуллиной, за год ингредиенты подорожали с 326 рублей до 348 рублей. Ее слова передает RTVI.
Однако по прогнозам, к концу года инфляция не превысит 4,9 процента.
Ранее "Рамблер" сообщал, насколько высок риск отравиться салатом на Новый год.