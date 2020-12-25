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Цена салата оливье в России значительно выросла 

Даня Виттиг 5 часов назад
Цена салата оливье в России значительно выросла
Фото: depositphotos.com
Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что цена салата оливье взлетела на 6,8 процента в 2020 году, что выше уровня инфляции. Экономист призналась, что это ее любимое новогоднее блюдо.
Изменение цены рассчитывалось для двух килограммов салата по классическому советскому рецепту. Для него нужны понадобятся:
  • 400 граммов маринованных огурцов
  • 380 граммов консервированного горошка
  • 500 граммов картофеля, 200 граммов моркови
  • четыре куриных яйца
  • 300 граммов докторской колбасы
  • 100 граммов лука
  • 200 граммов майонеза. П
По словам Набиуллиной, за год ингредиенты подорожали с 326 рублей до 348 рублей. Ее слова передает RTVI.
Однако по прогнозам, к концу года инфляция не превысит 4,9 процента.
Ранее "Рамблер" сообщал, насколько высок риск отравиться салатом на Новый год.
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Еда , Эльвира Набиуллина , Центральный банк России
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