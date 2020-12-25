Цена салата оливье в России значительно выросла 

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Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что цена салата оливье взлетела на 6,8 процента в 2020 году, что выше уровня инфляции. Экономист призналась, что это ее любимое новогоднее блюдо.

400 граммов маринованных огурцов

380 граммов консервированного горошка

500 граммов картофеля, 200 граммов моркови

четыре куриных яйца

300 граммов докторской колбасы

100 граммов лука

200 граммов майонеза. П Изменение цены рассчитывалось для двух килограммов салата по классическому советскому рецепту. Для него нужны понадобятся:

По словам Набиуллиной, за год ингредиенты подорожали с 326 рублей до 348 рублей. Ее слова передает RTVI.

Однако по прогнозам, к концу года инфляция не превысит 4,9 процента.