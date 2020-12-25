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Врач назвал способ замедлить опьянение от алкоголя 

Мария Грибова 23 минуты назад
Врач назвал способ замедлить опьянение от алкоголя
Фото: РИА Новости
Замедлить опьянение или ослабить похмелье можно разбавляя или запивая водой спиртные напитки. Об этом рассказала врач-диетолог Дарья Русакова News.ru.
Вода, как известно, считается хорошим растворителем и обладает мочегонным эффектом, выводя вредные вещества из организма. Русакова отметила, что этот совет больше всего касается шампанского и вина.
Что касается крепкого алкоголя, то, по ее словам, это будет неэффективно. Их лучше правильно закусывать, чтобы защитить слизистую желудочно-кишечного тракта. Хорошо с этим справляются салаты, мясная и сырная тарелки и другие продукты, содержащие белки и жиры.
Ранее «Рамблер» писал о том, что американский диетолог назвала самый полезный сорт шоколада.
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