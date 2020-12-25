Врач назвал способ замедлить опьянение от алкоголя 

Замедлить опьянение или ослабить похмелье можно разбавляя или запивая водой спиртные напитки. Об этом рассказала врач-диетолог Дарья Русакова News.ru.

Вода, как известно, считается хорошим растворителем и обладает мочегонным эффектом, выводя вредные вещества из организма. Русакова отметила, что этот совет больше всего касается шампанского и вина.

Что касается крепкого алкоголя, то, по ее словам, это будет неэффективно. Их лучше правильно закусывать, чтобы защитить слизистую желудочно-кишечного тракта. Хорошо с этим справляются салаты, мясная и сырная тарелки и другие продукты, содержащие белки и жиры.