Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶

В Роскачестве рассказали, как выбрать красную икру 

Анна Арсеньева 4 часа назад
Директор департамента исследований Роскачества Людмила Буслаева рассказала, как правильно выбрать красную икру. Об этом сообщает агентство "Прайм".
По словам эксперта, при выборе икры нужно отдавать предпочтение той, на которой есть маркировка ГОСТ. На жестяной банке должен быть номер, выбитый наружу, а не внутрь.
Кроме того, икра должна быть изготовлена в местах традиционного лова рыбы, на Камчатке и Сахалине, в период с мая по октябрь. Декабрьские продукты будут не лучшего качества, так как они предварительно были заморожены.
Важно, чтобы икру произвели на заводе. Иначе есть риск купить фальсификат.

«Есть такой (…) консервант — уротропин. Он с 2010 года в России запрещен, однако его до сих пор используют браконьеры для того, чтобы сохранять икру в надлежащем виде», — рассказала специалист.

Икра на развес также может быть опасна:

«Неизвестно, в каком виде она доставлялась и сколько она лежала до того, как ее начали фасовать по пластиковой таре».

Как сообщила Людмила Буслаева, качественный продукт продается не на уличных прилавках, а в супермаркетах и рыбных магазинах. Там всегда проверяют документы на продукты.
Ранее "Рамблер" сообщал, что врач назвала вредные закуски к алкоголю.
Женский форум 4
Еда , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Чем опасны стиральные порошки
09:04
Чем опасны стиральные порошки
Дом и сад
Оригинальный метод упаковки подарка своими руками
08:30
Оригинальный метод упаковки подарка своими руками
Своими руками
Парикмахер объяснила, как правильно мыть голову
00:25
Парикмахер объяснила, как правильно мыть голову
Красота
Неудачный брак и роман с Арзамасовой: личная жизнь Ильи Авербуха
02:41
Неудачный брак и роман с Арзамасовой: личная жизнь Ильи Авербуха
Звёзды
Звезды, чью карьеру разрушила болезнь
04:56
Звезды, чью карьеру разрушила болезнь
Звёзды
Выяснилось, сколько зарабатывала Собчак на «ДОМ-2»
02:54
Выяснилось, сколько зарабатывала Собчак на «ДОМ-2»
Звёзды
Насколько вредны майонезные салаты
00:39
Насколько вредны майонезные салаты
Еда
Почему дочь Глюкозы смущает фанатов певицы
02:24
Почему дочь Глюкозы смущает фанатов певицы
Звёзды
Диетолог рассказала, чем заменить картофель на Новый год
06:14
Диетолог рассказала, чем заменить картофель на Новый год
Еда
Секреты знаменитостей, раскрытые в ТикТоке
08:54
Секреты знаменитостей, раскрытые в ТикТоке
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение