В Роскачестве рассказали, как выбрать красную икру 

Директор департамента исследований Роскачества Людмила Буслаева рассказала, как правильно выбрать красную икру. Об этом сообщает агентство "Прайм".

По словам эксперта, при выборе икры нужно отдавать предпочтение той, на которой есть маркировка ГОСТ. На жестяной банке должен быть номер, выбитый наружу, а не внутрь.

Кроме того, икра должна быть изготовлена в местах традиционного лова рыбы, на Камчатке и Сахалине, в период с мая по октябрь. Декабрьские продукты будут не лучшего качества, так как они предварительно были заморожены.

Важно, чтобы икру произвели на заводе. Иначе есть риск купить фальсификат.

«Есть такой (…) консервант — уротропин. Он с 2010 года в России запрещен, однако его до сих пор используют браконьеры для того, чтобы сохранять икру в надлежащем виде», — рассказала специалист.

Икра на развес также может быть опасна:

«Неизвестно, в каком виде она доставлялась и сколько она лежала до того, как ее начали фасовать по пластиковой таре».

Как сообщила Людмила Буслаева, качественный продукт продается не на уличных прилавках, а в супермаркетах и рыбных магазинах. Там всегда проверяют документы на продукты.