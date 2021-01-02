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Диетолог назвала позволяющую меньше пьянеть закуску 

Анна Арсеньева 1 час назад
Названа позволяющая меньше пьянеть закуска
Фото: depositphotos.com
Врач-диетолог Марина Макиша рассказала, какая закуска лучше всего подходит к алкогольным напиткам. Об этом сообщает АГН "Москва".
По словам медика, меньше пьянеть позволяют грибы из-за содержащегося в них большого количества хитозана. Он, как и любые другие сорбенты, позволяет снизить дозировку употребляемого алкоголя.

"Это нерастворимые пищевые волокна, поэтому не нужно съедать за день больше 300 граммов грибов, так как это большая нагрузка для пищеварительной системы".

Врач отметила, что дневная норма грибов для человека — 100-150 граммов.
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