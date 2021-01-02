Названа позволяющая меньше пьянеть закуска

Врач-диетолог Марина Макиша рассказала, какая закуска лучше всего подходит к алкогольным напиткам. Об этом сообщает АГН "Москва".

По словам медика, меньше пьянеть позволяют грибы из-за содержащегося в них большого количества хитозана. Он, как и любые другие сорбенты, позволяет снизить дозировку употребляемого алкоголя.

"Это нерастворимые пищевые волокна, поэтому не нужно съедать за день больше 300 граммов грибов, так как это большая нагрузка для пищеварительной системы".

Врач отметила, что дневная норма грибов для человека — 100-150 граммов.