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Диетолог рассказала об опасности солений 

Александра Нечаева 6 часов назад
Диетолог рассказала об опасности солений
Фото: Depositphotos
Главный внештатный специалист-диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова отметила риски употребления соленых продуктов, передает агентство «Москва».
Так, эксперт объяснила, что общее количество соли, которое не стоит превышать, примерно пять граммов (чайная ложка) в сутки. Соленья же относятся к продуктам, которые содержат много соли и натрия, поэтому их употребление увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Стародубова порекомендовала включать в рацион соленья не чаще одного-двух раз в неделю, чтобы исключить риски превысить суточную норму потребления соли.
Людям же с заболеваниями сердца, сосудов, почек и желудочно-кишечного тракта диетолог посоветовала лакомиться солеными продуктами лишь пару раз в месяц.
Ранее "Рамблер" рассказывал о позволяющей меньше пьянеть закуске.
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Еда , Антонина Стародубова , АГН "Москва"
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