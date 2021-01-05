Диетолог рассказала об опасности солений 

Главный внештатный специалист-диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова отметила риски употребления соленых продуктов, передает агентство «Москва».

Так, эксперт объяснила, что общее количество соли, которое не стоит превышать, примерно пять граммов (чайная ложка) в сутки. Соленья же относятся к продуктам, которые содержат много соли и натрия, поэтому их употребление увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Стародубова порекомендовала включать в рацион соленья не чаще одного-двух раз в неделю, чтобы исключить риски превысить суточную норму потребления соли.

Людям же с заболеваниями сердца, сосудов, почек и желудочно-кишечного тракта диетолог посоветовала лакомиться солеными продуктами лишь пару раз в месяц.