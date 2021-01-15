Ещё
Далее:
Читайте также:

Роскачество проверило качество творога 

Даня Виттиг 1 час назад
Роскачество выяснило, как изменилось качество творога в новом году.
В новом исследовании участвовала продукция семи брендов: "Братья Чебурашкины", "Вкуснотеево", "Домик в деревне", "Искренне Ваш", "Коровка из Кореновки", "Простоквашино" и "Савушкин хуторок".
В Роскачестве отметили, что если раньше одной из основных проблем было наличие в твороге антибиотиков, то теперь антибиотиков ни в одном образце не нашли.
Также ни в одном образце не обнаружилось сои и растительных жиров. Кроме того, все производители использовали качественное и пастеризованное молоко.
Однако в твороге одной марки оказалось недостаточно полезных молочнокислых бактерий. К двум другим возникли замечания по вкусу и запаху, а также по содержанию белка. У одной торговой марки эксперты выявили несоответствия в маркировке, а еще один товар получил более низкую оценку из-за превышения содержания дрожжей и замечаний по вкусу и запаху.
Ранее "Рамблер" сообщал, как выбирать красную рыбу.
Женский форум 1
Еда , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Женщины, в существование которых сложно поверить
07:06
Женщины, в существование которых сложно поверить
Здоровье
Как выглядят российские звезды без макияжа
13:29
Как выглядят российские звезды без макияжа
Звёзды
Звездные девушки, которых не отличить после пластики
03:02
Звездные девушки, которых не отличить после пластики
Звёзды
Как звезды встретили Новый год
07:57
Как звезды встретили Новый год
Звёзды
СМИ опубликовали видео возможной свадьбы Бузовой и Манукяна
00:32
СМИ опубликовали видео возможной свадьбы Бузовой и Манукяна
Звёзды
Звездные браки, не пережившие карантин и пандемию
09:54
Звездные браки, не пережившие карантин и пандемию
Звёзды
Что стало с забытыми звездами 90-х
04:31
Что стало с забытыми звездами 90-х
Звёзды
Что на самом деле видит слепой человек
06:22
Что на самом деле видит слепой человек
Здоровье
Самые популярные ошибки уборки по системе флайледи
07:23
Самые популярные ошибки уборки по системе флайледи
Дом и сад
Шарапова показала кольцо за 18 миллионов рублей
00:34
Шарапова показала кольцо за 18 миллионов рублей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение