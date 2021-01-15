Роскачество выяснило, как изменилось качество творога в новом году.

В новом исследовании участвовала продукция семи брендов: "Братья Чебурашкины", "Вкуснотеево", "Домик в деревне", "Искренне Ваш", "Коровка из Кореновки", "Простоквашино" и "Савушкин хуторок".

В Роскачестве отметили, что если раньше одной из основных проблем было наличие в твороге антибиотиков, то теперь антибиотиков ни в одном образце не нашли.

Также ни в одном образце не обнаружилось сои и растительных жиров. Кроме того, все производители использовали качественное и пастеризованное молоко.

Однако в твороге одной марки оказалось недостаточно полезных молочнокислых бактерий. К двум другим возникли замечания по вкусу и запаху, а также по содержанию белка. У одной торговой марки эксперты выявили несоответствия в маркировке, а еще один товар получил более низкую оценку из-за превышения содержания дрожжей и замечаний по вкусу и запаху.