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Продукты, которые избавят от чувства голода 

Елизавета Назарова 4 часа назад
Всем известно, что секрет похудения очень прост и заключается в том, чтобы меньше есть. Однако не все люди знают чувство меры, а организм иногда и вовсе требует "вредных" продуктов с высокой калорийностью. У многих чувство голода появляется из-за того, что им нечем заняться или они заедают стресс.
Существуют продукты, в которых есть достаточно полезных микроэлементов, которые помогут надолго забыть о чувстве голода. Они насыщают организм, из-за чего человек может не есть на протяжении нескольких часов. Их полезно употреблять тем, кто чувствует не физический, а психологический голод, который чаще всего мешает похудению.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Роскачество высказалось о качестве творога.
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