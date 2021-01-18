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В чем секрет пышных оладий: пошаговый рецепт 

Стелла Шмель 1 час назад
Для приготовления пышных оладий нам понадобится следующий набор продуктов:
  • Кефир — 2 стакана
  • Мука — 2,5 стакана
  • Яйца — 2 штуки
  • Сода — 2 чайных ложки без горки
  • Сахар — 3 столовых ложки
  • Соль — половина чайной ложки
  • Масло для обжарки оладий
Чтобы оладьи получились пышными, не нужно обязательно использовать дрожжи и ждать, пока они взойдут. Нужно лишь выполнить несколько простых правил.
Секрет пышных оладий заключается в том, что перед добавлением кефира в тесто, его следует нагреть. Лить его холодным не стоит. Второй момент — соду следует добавить в конце. И третий секрет — нужно дать постоять тесту 20-30 минут и после этого уже его не перемешивать. Тогда оладьи получатся не только вкусными, но и пышными.
Ранее "Рамблер" писал про продукты, которые избавят от чувства голода.
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