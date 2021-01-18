В чем секрет пышных оладий: пошаговый рецепт 

Кефир — 2 стакана

Мука — 2,5 стакана

Яйца — 2 штуки

Сода — 2 чайных ложки без горки

Сахар — 3 столовых ложки

Соль — половина чайной ложки

Масло для обжарки оладий Для приготовления пышных оладий нам понадобится следующий набор продуктов:

Чтобы оладьи получились пышными, не нужно обязательно использовать дрожжи и ждать, пока они взойдут. Нужно лишь выполнить несколько простых правил.

Секрет пышных оладий заключается в том, что перед добавлением кефира в тесто, его следует нагреть. Лить его холодным не стоит. Второй момент — соду следует добавить в конце. И третий секрет — нужно дать постоять тесту 20-30 минут и после этого уже его не перемешивать. Тогда оладьи получатся не только вкусными, но и пышными.