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Как правильно питаться, чтобы продлить жизнь 

Даня Виттиг 7 часов назад
Как правильно питаться, чтобы продлить жизнь
Фото: depositphotos.com
Нутрициолог Марк Гилберт рассказал о правилах питания, которые помогут продлить жизнь. Об этом сообщает Express.
Для начала необходимо сократить общее потребление калорий. По словам специалиста, низкокалорийный рацион может замедлить старение и защитить от развития рака, диабета и болезни Альцгеймера.
Не менее важен баланс витамина D в организме. По мнению эксперта, уровень этого витамина в организме обратно пропорционален риску смерти.

"Витамин D тесно связан с иммунитетом и помогает нашему Т-клеточному иммунному ответу", — объяснил он.

Гилберт также рекомендовал добавить в рацион ягоды, поскольку они улучшают здоровье сердца, укрепляют иммунитет и снижают кровяное давление. Ягоды способствуют нормальному кровотоку и предотвращают накопление холестерина.
Для снижения риска диабета второго типа нутрициолог посоветовал регулярно пить зеленый чай.
Соблюдение этих правил даже за короткий промежуток времени значительно улучшает общее состояние человека.
Ранее "Рамблер" сообщал, о каких продуктах россияне узнали в 90-е.
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