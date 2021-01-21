Как правильно питаться, чтобы продлить жизнь 

Нутрициолог Марк Гилберт рассказал о правилах питания, которые помогут продлить жизнь. Об этом сообщает Express.
Для начала необходимо сократить общее потребление калорий. По словам специалиста, низкокалорийный рацион может замедлить старение и защитить от развития рака, диабета и болезни Альцгеймера.
Не менее важен баланс витамина D в организме. По мнению эксперта, уровень этого витамина в организме обратно пропорционален риску смерти.
"Витамин D тесно связан с иммунитетом и помогает нашему Т-клеточному иммунному ответу", — объяснил он.
Гилберт также рекомендовал добавить в рацион ягоды, поскольку они улучшают здоровье сердца, укрепляют иммунитет и снижают кровяное давление. Ягоды способствуют нормальному кровотоку и предотвращают накопление холестерина.
Для снижения риска диабета второго типа нутрициолог посоветовал регулярно пить зеленый чай.
Соблюдение этих правил даже за короткий промежуток времени значительно улучшает общее состояние человека.
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