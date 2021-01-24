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Продукты, в которые влюблен ваш желудок 

Катерина Саломе 6 часов назад
Мы — то, что мы едим. Сбалансированное питание играет важную роль в правильной работе желудочно-кишечного тракта. Несмотря на то, что этот факт для многих является очевидным, зачастую люди не соблюдают рекомендации по питанию.
Одним из самых часто встречающихся заболеваний желудка является гастрит. Это воспаление слизистой оболочки в ответ на ее раздражение и повреждение. Впоследствии гастрит, если его игнорировать, может превратиться в язву. Чтобы этого не произошло, необходимо изменить пищевые привычки.
Смотрите видео, чтобы узнать, какие продукты необходимо есть для поддержания здоровья желудка.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, как сбросить лишние килограммы без тренировок.
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