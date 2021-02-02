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Диетолог рассказал, чем опасен сыр 

Катерина Саломе 2 часа назад
Диетолог рассказал, чем опасен сыр
Фото: depositphotos.com
Кандидат медицинских наук, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета, диетолог Андрей Бобровский рассказал об опасности сыра. Об этом специалист поведал в интервью радио Sputnik.
По словам врача, в сыре содержится много полезных элементов, поэтому при непереносимости лактозы он может заменить молоко. Доктор подчеркнул, что сыр в три-пять раз калорийнее молока, и в нем в пять-шесть раз больше белка. При этом в нем может оказаться в десять раз больше насыщенного жира, который большинство экспертов связывают с «болезнями цивилизации», в том числе сердечно-сосудистыми заболеваниями.

"Нужно уметь употреблять сыр в адекватном количестве по сравнению даже с тем же молоком. Из-за того, что у сыра яркий",

— резюмировал Андрей Бобровский, добавив, что предпочтение при выборе сыра стоит отдавать в пользу низкокалорийных или твердых сортов.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что врач назвал вес, после которого не поможет диета.
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