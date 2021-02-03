Быстрый и легкий способ приготовить яйца признали гениальным 

Пользовательница соцсети TikTok под ником Maddysumnerx показала быстрый и легкий способ приготовить яйца. Видеоролик блогерши набрал свыше 800 тысяч просмотров, в комментариях многие признали кулинарную хитрость девушки гениальной.

Maddysumnerx продемонстрировала способ разбивания скорлупы и очистки яиц без необходимости пользоваться какой-либо дополнительной посудой. Для этого она просто бросает яйца на сковородку.

В результате скорлупа разбивается ровно пополам, не оставляя мелких частиц. В ролике пользовательница наглядно показала результат такого "броска".

Одна из хозяек в комментариях подчеркнула, что "этот вариант меняет все" в плане приготовления блюд из яиц, и назвала автора ролика гением. Однако нашлись и те, кому лайфхак блогерши не пришелся по душе: они отметили, что перед "броском" яйца нужно помыть.