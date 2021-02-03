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Быстрый и легкий способ приготовить яйца признали гениальным 

Мира Маркина 2 часа назад
Пользовательница соцсети TikTok под ником Maddysumnerx показала быстрый и легкий способ приготовить яйца. Видеоролик блогерши набрал свыше 800 тысяч просмотров, в комментариях многие признали кулинарную хитрость девушки гениальной.
Maddysumnerx продемонстрировала способ разбивания скорлупы и очистки яиц без необходимости пользоваться какой-либо дополнительной посудой. Для этого она просто бросает яйца на сковородку.
В результате скорлупа разбивается ровно пополам, не оставляя мелких частиц. В ролике пользовательница наглядно показала результат такого "броска".
Одна из хозяек в комментариях подчеркнула, что "этот вариант меняет все" в плане приготовления блюд из яиц, и назвала автора ролика гением. Однако нашлись и те, кому лайфхак блогерши не пришелся по душе: они отметили, что перед "броском" яйца нужно помыть.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о продуктах, которые отправляют в микроволновку только горе-хозяйки.
Женский форум 7
Еда , Видео
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