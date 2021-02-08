Шеф-повар назвал критические ошибки при приготовлении пюре

Британский шеф-повар Маркус Уоринг назвал критические ошибки при приготовлении картофельного пюре. Об этом сообщает Birmingham Live.

Первая ошибка, по словам эксперта, — нарезание картофеля на разные по размеру доли. Уоринг подчеркнул, что одинаковый размер долек имеет решающее значение, поскольку в противном случае существует риск переварить более мелкие кусочки. Из-за этого блюдо получится водянистым и безвкусным.

Другая распространенная ошибка — варка картофеля на слишком сильном огне. По словам шеф-повара, варить дольки нужно в подсоленной воде на небольшом огне.

Если игнорировать этот совет, снаружи пюре будет переварено еще до того, как будет готова "середина", что негативно отразится на консистенции блюда.

После окончания варки необходимо слить воду из кастрюли и дать пюре "отдохнуть" в течение пяти минут. Уоринг также отметил, что в блюдо можно добавить сливочное масло, сыр и зелень по вкусу.