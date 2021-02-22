В каких продуктах есть скрытый сахар 

О негативном влиянии сахара на здоровье говорят врачи всех специальностей. Он провоцирует воспалительные процессы в организме, повышает риск диабета и инфаркта, влияет на настроение, сон и состояние кожи. Однако, даже если перестать добавлять сахар в чай и отказаться от сладкого, это не значит, что вы полностью от него избавитесь. Оказывается, он есть в составе многих продуктов, которые стоят на полках супермаркетов.

Как понять, что вы едите слишком много сахара, чем это опасно и в какой пище есть сахар, но никто об этом не подозревает? Смотрите видео, чтобы узнать ответы нутрициолога Александра Мирошникова на эти и другие вопросы.